Internações em UTI voltam a aumentar em SP

247 - Internações em UTI no estado de São Paulo tiveram alta na ordem de 50% desde 10 de dezembro. São 270 novas internações por dia. As informações constam na Folha de S.Paulo.

Também preocupa o fato de que o número de mortes pela Covid-19 não está sendo atualizado desde 11 de dezembro. "Não houve atualizações das informações de casos e óbitos entre os dias 11 e 22 de dezembro em virtude de problemas no sistema federal de notificação de dados da Covid-19", diz o boletim oficial do governo do estado de São Paulo.

A intenção não é gerar alarmismo. Considere que no pico da pandemia, no fim de março, o estado registrou 3.000 novas internações por dia. Além disso, estudos sugerem que a ômicron é menos severa que outras variantes do novo coronavírus. Especialistas recomendam a vacinação contra a gripe para evitar o surto e tomar cuidado com as festas de fim de ano.

A temporada de festas levou a mais aglomerações, bem no momento em que a ômicron chega no país. Há ainda a relutância por parte do governo Jair Bolsonaro em vacinar crianças.

