Internações por Covid-19 em leitos clínicos de hospitais privados têm alta de 20% em São Paulo

O aumento foi registrado nos últimos dez dias. No mesmo período, houve uma queda de 6% no número de internados em UTIs edit

247 - Hospitais privados do estado de São Paulo registraram uma alta de 20% em internações pela Covid-19 em leitos clínicos nos últimos dez dias, informa levantamento do SindHosp (sindicato dos hospitais, clínicas e laboratórios paulistas). No mesmo período, foi registrada uma queda de 6% nas internações em leitos de UTI. A informação é da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

De acordo com o SindHosp, a alteração pode indicar que casos da Covid-19 estejam chegando com menos gravidade aos hospitais. No entanto, o presidente do SindHosp, Francisco Balestrin, reforça que o "recuo de 6% nas internações em UTI não alivia a pressão sobre o sistema de saúde". "Continuamos no limite", disse.

O levantamento, realizado entre 14 e 18 de junho, mostra que 66% dos 101 hospitais entrevistados registraram aumento de internações nos últimos dez dias.

Além disso, 81% relataram ocupação de leitos clínicos acima de 80%. Em relação aos leitos de UTI, 83% dos hospitais afirmam ter ocupação superior a 80%. Na pesquisa anterior, esse índice era de 88%.

