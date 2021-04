Internações por Covid-19 no estado de SP caem 11,9% em uma semana

25.980 pessoas estão hospitalizadas no estado pela doença; taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais é de 85,5% edit

247 - O estado de São Paulo registrou queda de 11,9% nas internações de pacientes com Covid-19 em uma semana. Segundo o último boletim epidemiológico, 25.980 pessoas estão hospitalizadas no estado pela doença, das quais 13.919 são em leitos de enfermaria e 12.061 em leitos de UTI. A reportagem é do portal CNN Brasil.

Em 5 de abril, 29.510 pessoas estavam internadas. Em uma semana, então, o total de internações caiu quase 12%.

Há duas semanas, o número registrado foi de 31.041 internações. De 29 de março para 12 de abril, a queda foi ainda maior: 16,3%.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.