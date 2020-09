Internautas chamam de "cafona e inútil" novo Anhangabaú com luzes led (vídeo)

Internautas também criticaram o alto valor retirado dos cofres públicos para construção do novo Anhangabaú, um dos pontos turísticos mais importantes do centro velho de São Paulo. edit

247 - Um vídeo que mostra um teste em fontes de água e iluminação do novo Vale do Anhangabaú, no Centro da cidade São Paulo, viralizou nas redes sociais. Os internautas chamaram de “cafona” as imagens que mostram a esplanada na iminência da reinauguração, prevista para 30 de outubro. Comentários nas redes sociais apontam a falta de verde na obra e também problemas estruturais nas fontes de água, que poderão alagar e gerar ainda mais gastos de manutenção.

Internautas também criticaram o alto valor retirado dos cofres públicos para construção do novo Anhangabaú.

Segundo o portal G1, as obras de reforma e revitalização da área começaram em julho de 2019, faltando pouco mais de um ano para o fim da gestão Bruno Covas (PSDB), e têm enfrentado os contratempos da pandemia do coronavírus, que demandaram aditivos contratuais e aumento de preços, além da oposição de urbanistas e entidades, que apontam a escassez de diálogo na implementação de um projeto deste porte, que reconstrói o cartão-postal da capital paulista.