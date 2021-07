Internautas se revoltam com a Vale, que reclamou de indenização de 1 mi para cada morto em Brumadinho

Internautas ressaltaram que o lucro da empresa poderia pagar muito mais do que 1 milhão para cada trabalhador morto no desastre de Brumadinho, que deixou 270 mortos e dez desaparecidos edit

247 - Após a mineradora Vale do Rio Doce ser condenada a pagar R$ 1 milhão em danos morais por trabalhador morto no rompimento da barragem da empresa em Brumadinho, em Minas Gerais, e reclamar do valor pago para cada vítima, internautas subiram a #absurdo nos Trending Topics do Twitter para condenar a postura da empresa.

Os internautas ainda destacaram o lucro astronômico da mineradora: R$ 30,5 bilhões, apenas nos três primeiros meses de 2021.

O desastre de Brumadinho, causado por negligência da Vale, deixou 270 mortos. Ainda há dez desaparecidos no local.

Veja a repercussão:

Absurdo é a Vale ter matado centenas de pessoas e deixar um rastro de destruição por onde passa. A indenização é o mínimo do mínimo que podem fazer. https://t.co/sQTwavgNv0 — Duda Salabert 🌳 (@DudaSalabert) July 6, 2021

Absurdo é matar trabalhadores por negligência. https://t.co/Z2YG5xDZS1 July 6, 2021

absurdo é a Vale ter LUCRO até no ano em q matou 259 pessoas



veja bem, não é q as contas fecharam certinho sem prejuízo. é LUCRO. https://t.co/KwV92Hd66V — SEJE UM GELO GELADO (@sejehomi) July 6, 2021

“VALE tem lucro recorde de R$ 30,5 bilhões no primeiro trimestre”.

Abril de 2021.



Estamos em julho e a VALE acha absurdo pagar 1 milhão por cada pessoa que ela soterrou como lixo.



A VALE só tem pena da lama. A lama lhe era mais útil. https://t.co/hbs0Ax9he0 — Ronilso Pacheco (@ronilso_pacheco) July 6, 2021

