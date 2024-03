Investigação aponta possível conexão entre assassinato de advogado e negócios de apostas online no Rio de Janeiro

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se o assassinado do advogado Rodrigo Crespo, morto a tiros no dia 26, tem relação sobre sua possível ligação com cassinos online. De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, em um depoimento crucial, a namorada do advogado revelou que ele planejava se envolver no ramo de apostas, buscando um "operador" para realizar seus planos.

O crime ocorreu na porta da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), onde Crespo foi alvejado com 18 disparos, conforme apontou a perícia. A Polícia Civil concentra esforços na busca de dois suspeitos: o policial militar Leandro Machado da Silva e o segurança da escola de samba Portela, Eduardo Sobreira Moraes.

As investigações revelam que Silva, além de ser suspeito no caso, alugava carros para Vinícius Drumond, filho do contraventor Luizinho Drumond, indicando uma possível conexão com o mundo do jogo ilegal. O advogado de Vinícius negou qualquer envolvimento de seu cliente com o policial.

A polícia, após novas informações, descartou a possibilidade de o crime estar relacionado com a atividade advocatícia de Crespo.

