Investigada, Fundação Ceperj recebeu R$ 193 milhões de verbas da privatização da Cedae. Educação e Saúde ficaram de fora

Fundação Ceperj efetuou cerca de 43% de todos os pagamentos deste ano com recursos originários do leilão de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae)

247 - A Fundação Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio), alvo de um escândalo em razão da contratação de cabos eleitorais ligados ao governo Cláudio Castro (PL) por meio de uma folha secreta de pagamentos, efetuou cerca de 43% de todos os pagamentos feitos neste ano neste ano com recursos originários do leilão de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). A distribuição de verbas, porém, não compreendeu nenhum valor para as áreas de Saúde e de Educação. A pasta de Transportes recebeu apenas R$ 384 mil.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, “dos R$ 449 milhões desembolsados pelo órgão este ano, R$ 192,8 milhões jorraram da fonte de recursos 145, relativa à concessão dos serviços de saneamento”.

Ainda conforme o periódico, a Ceperj destinou R$ 39,4 milhões para o projeto Esporte, um Direito de Todos, que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) já identificou como um credor genérico, ao qual o Ceperj realiza pagamentos do Esporte Presente. O Observatório do Pacto RJ e o Cultura Para Todos — ações na mira do Ministério Público — também figuram entre os projetos que receberam parte da verba, assim como ONGs e empresas de informática”.

A reportagem destaca, ainda, que outras secretarias, “comandadas por aliados do governador Cláudio Castro, como as pastas de Governo e Defesa do Consumidor, também repassaram R$ 69,9 milhões de dinheiro da Cedae para projetos sob o guarda-chuva do Ceperj”.

O governo fluminense alegou em nota que que os repasses de verbas da Cedae para as áreas de Educação e Saúde não foram realizados porque as pastas já recebem “recursos oriundos de tributações, para que os índices constitucionais das duas funções sejam cumpridos, como determina a lei”.

“A verba da fonte 145 é aplicada pelo governo em projetos de investimentos, sejam eles de infraestrutura, sociais, entre outros”, destacou em um outro trecho do comunicado.

