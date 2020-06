Investigada por fake news, Carla Zambelli defende Sara Winter, presa por ameaça terrorista

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) foi ao Twitter defender a militante bolsonarista Sara Winter, presa nesta segunda-feira (15), após autorização do Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito que investiga atos pró-golpe no País. De acordo com a parlamentar, Sara "aumentou a temperatura e tem uma personalidade explosiva, mas nem de longe é uma pessoa perigosa". Carla Zambelli foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal em maio no inquérito que apura a disseminação de fake news.

"Sara Winter foi presa aparentemente por conta dos fogos q soltaram no sábado em frente ao STF. Mas estamos em meio a uma pandemia, uma quarentena q está levando milhões à fome e desemprego. Pedi há alguns dias à própria Sara que baixassem a temperatura por conta deste momento", escreveu a parlamentar, que, no mês passado, ameaçou o STF e pediu o "impeachment" do responsável pela ação da PF sobre fake news.

Segundo a deputada, Sara Winter "aumentou a temperatura e tem uma personalidade explosiva, mas nem de longe é uma pessoa perigosa". "Estamos em tensão constante, pois membros do STF vem invadindo os poderes legislativo e executivo", acrescentou.

O STF suspeita que empresários bolsonaristas patrocinadores da propagação de fake news também financiam o movimento '300 do Brasil', que tem Sara como integrante.

Ela fez o contrário, aumentou a temperatura e tem uma personalidade explosiva, mas nem de longe é uma pessoa perigosa.



Estamos em tensão constante, pois membros do STF vem invadindo os poderes legislativo e executivo.



+ — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) June 15, 2020

Sempre fui adepta de protestos pacíficos, me revoltei muitas vezes contra Ministros do STF e mostrei essas indignações através dos "bonecos" de alguns deles, chegaram a me denunciar na a polícia Federal por grave ameaça à ordem pública.



+ — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) June 15, 2020

