Investigadores cogitam deixar o caso após notícia sobre suposta delação de Ronnie Lessa

247 – A revelação de que o ex-policial Ronnie Lessa firmou um acordo de delação premiada, divulgada no domingo (21/1) por Lauro Jardim, provocou uma crise na investigação do caso Marielle, segundo informa o jornalista Guilherme Amado , do Metrópoles. O temor de que possíveis delatores recuem da decisão de colaborar com a Justiça é o principal motivo dessa instabilidade. Até o momento, a Polícia Federal não confirmou nem negou a participação de Ronnie na delação, seguindo o procedimento padrão adotado nesses casos. A confirmação aguarda a homologação da Justiça.

Extraoficialmente, a equipe de investigação orienta a não confirmação da notícia neste estágio. Inicialmente, a previsão na PF era de elucidar o caso até 14 de março, data que marca seis anos do assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes. Contudo, a incerteza sobre essa possibilidade surge agora, visto que os investigadores cogitam deixar o caso caso os delatores desistam de colaborar, temendo eventuais retaliações a suas famílias.

Em 2021, as promotoras do caso Marielle também abandonaram a investigação, alegando não terem sido incluídas na negociação da delação premiada de Júlia Melo Lotufo, viúva do Capitão Adriano, matador de aluguel assassinado na Bahia e vinculado a diversos ramos do crime organizado no Rio de Janeiro.

