Ipec: Claudio Castro e Freixo estão tecnicamente empatados no Rio

A pesquisa Ipec apontou que a diferença entre governador do Rio, Claudio Castro (PL), que lidera as intenções de voto, e Marcelo Freixo (PSB) é de apena sum ponto percentual edit

247 - A pesquisa Ipec (ex-Ibope) apontou que o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), tem 18% do eleitorado, contra 17% do deputado federal Marcelo Freixo (PSB). Os dois estão tecnicamente empatados. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados foram publicados nesta segunda-feira (23) pela coluna de Lauro Jardim.

De acordo com o levantamento, encomendado pela Associação Rio Indústria, Rodrigo Neves (PDT) ficou na terceira posição, com 8%, seguido por Eduardo Serra, do PCB (6%), e por Cyro Garcia, do PSTU (5%).

Os dados mostraram que Felipe Santa Cruz (PSD) tem 2% e Paulo Ganime (Novo), 1%. Brancos e nulos somaram 30% e 13% estão indecisos.

A pesquisa foi realizada entre quinta-feira (19) e domingo (22) com 1008 entrevistados de 32 municípios do estado.

