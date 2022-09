Ipec: Lula continua liderando em Minas

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Ipec (ex-Ibope), divulgada nesta terça-feira (27) e encomendada pela Globo, apontou que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto entre os eleitores de Minas Gerais, com 49% (eram 46% na pesquisa anterior). Em segundo lugar ficou Jair Bolsonaro (PL), com 31% (eram 31%).

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) manteve 5% (5% na pesquisa anterior). Simone Tebet (MDB) continuou com os 4%. Soraya Thronicke (União Brasil): teve 1% (mesmo percentual da pesquisa anterior)

Felipe d'Avila (Novo) não pontuou (1% na pesquisa anterior).

Brancos e nulos somaram 4% (6% na pesquisa anterior).

Não souberam ou não responderam somaram 5% (6% na pesquisa anterior).

Foram entrevistados 2.000 eleitores nos dias 24 a 26 de setembro em 102 cidades do estado. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-06414/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.