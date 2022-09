Ipec para o Senado em Minas: PSC e PSD disputam as duas primeiras colocações

Apoie o 247

247 - A pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira (27) e encomendada pela TV Globo, mostrou Cleitinho (PSC) na primeira posição, com 23% dos votos (eram os mesmos 23% na pesquisa anterior, de 20/09). Ele ficou tecnicamente empatado com Alexandre Silveira (PSD), com 21% (18% no levantamento anterior). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Marcelo Aro (PP) teve 12% (11% na pesquisa anterior). Três candidaturas alcançaram 3% cada e outras três conseguiram 1% cada.

Brancos e nulos somaram 12% (10% na pesquisa anterior) e não souberam ou não responderam, 21% (eram 24% no levantamento anterior).

Foram entrevistados 2.000 eleitores entre os dias 24 e 26 de setembro em 102 cidades do estado. O nível de confiança foi de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR‐06414/2022.

