Ipec RJ: Castro tem 47% dos votos válidos; Freixo, 28%

247 - Pesquisa Ipec divulgada por volta de 17h deste sábado (1º), véspera do primeiro turno da eleição, aponta o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), com 47% dos votos válidos (excluídos brancos, nulos e indecisos), ante 47% da pesquisa anterior. Marcelo Freixo (PSB), em segundo lugar, foi de 31% para 28% dos votos válidos.

Rodrigo Neves (PDT) aparece com 11% (tinha 9% no levantamento anterior); Paulo Ganime (Novo): 3%; Cyro Garcia (PSTU): 4%; Wilson Witzel (PMB): 2%; Eduardo Serra (PCB): 2%; Juliete Pantoja (UP): 2% e Luiz Eugênio (PCO): 1%.

Em votos totais - considerados os brancos/nulos e os indecisos - Cláudio Castro tem 36% (ante 38% da pesquisa anterior); Marcelo Freixo (PSB): 22% (ante 25%) e Rodrigo Neves (PDT): 9% (ante 7%).

Segundo turno

No cenário entre Castro e Freixo no segundo turno, o atual governador registrou 48% das intenções de voto, e Freixo, 33%. Branco, nulo e nenhum foram 13%, enquanto 7% declararam não saber o voto.

Encomendada pela Globo, a sondagem é a última realizada pelo instituto antes do 1º turno, que acontece neste domingo (2).

Foram ouvidas 2 mil pessoas, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em 45 municípios fluminenses. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número RJ-01526/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-05823/2022.

