Iphan tomba Complexo do Ibirapuera e dificulta projeto de privatização

247 - O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) aprovou nesta quinta-feira (4) o tombamento provisório do Complexo Esportivo do Ibirapuera, que o governo de São Paulo tenta privatizar.

A medida pode atrapalhar os planos do governador João Doria de conceder o complexo à iniciativa privada, uma vez que, agora, intervenções "devem ser previamente autorizadas pela Superintendência do Iphan no Estado de São Paulo".

O plano do governo estadual consistia em, por exemplo, demolir o ginásio de atletismo ou construir uma nova arena ao lado do Ginásio do Ibirapuera, para cerca de 20 mil pessoas. (Com informações da Folha de S.Paulo).

