IPVA 2022 fica mais caro em São Paulo: confira datas de pagamento, preços e descontos

247 - A Secretaria da Fazenda e Planejamento do governo do Estado de São Paulo divulgou, nesta terça-feira, 21, as alíquotas e o calendário de pagamento do IPVA 2022, que ficará em média 22,54% mais caro para os proprietários de veículos, de acordo com estimativa realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

O governo João Doria (PSDB) ampliou para cinco o número de parcelas possíveis para a quitação do imposto e quem pagar integralmente em janeiro receberá um desconto de 9%, enquanto pagamento de cota única ou parcelamento a partir de fevereiro terá um abatimento de 5%. Para os proprietários de carros novos (0 km), o desconto continua de 3% no pagamento até o quinto dia da emissão da nota fiscal.

Donos de carros com mais de 20 anos de fabricação, taxistas, pessoas com deficiência, igrejas, entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus urbanos não precisam pagar o imposto, mas eles representam apenas 8 milhões dos 26 milhões existentes na frota total de veículos no estado.

O governo paulista, portanto, espera que o IPVA 2022 renda uma arrecadação de R$ 21,8 bilhões aos cofres públicos.

Enquanto alíquotas do imposto para veículos particulares novos e usados permanceram as mesmas — 4% para carros de passeio; 2% para motocicletas e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado; além de 1,5% para caminhões —, a alíquota para os veículos de locadoras será reduzida de 4% para 1%.

Calendário IPVA 2022

(Informações do Uol)

+ Placa final 1

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 10/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 10/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 10/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 11/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 11/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 10/06

+ Placa final 2

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 11/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 11/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 11/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 12/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 12/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 13/06

+ Placa final 3

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 12/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 14/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 14/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 13/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 13/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 14/06

+ Placa final 4

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 13/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 15/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 15/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 14/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 16/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 15/06

+ Placa final 5

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 14/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 16/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 16/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 18/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 17/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/06

+ Placa final 6

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 17/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 17/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 17/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 19/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 18/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 21/06

+ Placa final 7

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 18/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 18/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 18/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 19/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/06

+ Placa final 8

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 19/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 21/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 21/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 23/06

+ Placa final 9

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 20/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 22/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 25/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 23/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 24/06

+ Placa final 0

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 21/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 23/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 23/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 26/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 24/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 27/06

Confira as datas de pagamento para caminhões:

+ Placa final 1

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 10/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 10/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

+ Placa final 2

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 11/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 11/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

+ Placa final 3

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 12/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 14/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

+ Placa final 4

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 13/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 15/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

+ Placa final 5

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 14/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 16/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

+ Placa final 6

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 17/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 17/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

+ Placa final 7

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 18/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 18/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

+ Placa final 8

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 19/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 21/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

+ Placa final 9

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 20/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

+ Placa final 0

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 21/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 23/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9