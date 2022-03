Irmã de Marielle reage a foto de Daniel Silveira e Rodrigo Amorim

Apoie o 247

247 - Irmã da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL), Anielle Franco repudiou a atitude do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e do deputado estadual pelo Rio de Janeiro Rodrigo Amorim (PSL), que tiraram novamente uma foto com a placa quebrada da ex-parlamentar, assassinada pelo crime organizado em março de 2018.

"Ao invés dos deputados estarem trabalhando como foram eleitos pra fazer, tão à toa incitando o ódio e desprezando a vida, a luta e a memória das mulheres! Esse ato é tão desprezível quanto vocês!", escreveu ela no Twitter. "O ódio que vocês sentem por essa placa é porque metade dela é maior do que vocês dois juntos!", complementou.

A ex-vereadora foi morta pelo crime organizado em março de 2018. Era ativista de direitos humanos e denunciava a truculência policial nas favelas. Também criticava a atuação de milícias.

Dois acusados do crime foram presos - o ex-policial militar Ronnie Lessa, que morava no mesmo condomínio de Jair e do vereador Carlos Bolsonaro no município do Rio. O outro foi Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos e que, segundo as investigações, dirigia o carro no momento do crime. Queiroz também chegou a aparecer em uma foto com Jair Bolsonaro, que teve o seu rosto cortado na imagem.

