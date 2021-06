Irmã do rapper Criolo morre de Covid-19 em São Paulo

Cleane Gomes tinha 39 anos e ensinava no Centro de Arte e Promoção Social do Grajaú edit

247 - Professora municipal de São Paulo, Cleane Gomes, irmã do rapper Criolo, morreu por causa da Covid-19 no último sábado (5), aos 39 anos.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no Município de São Paulo (Sindsep), ela ensinava no CapsArts (Centro de Arte e Promoção Social do Grajaú).

A poetisa Maria Vilani lamentou a morte da filha e disse que sempre sonhou em ser mãe de uma menina. Ela é mãe de Kleber (o Criolo), Clayton, Cleon e, depois, de Maria Aparecida.

“Filha, você não está morta, muito menos sepultada, porque Deus, sendo toda bondade, justiça e amor jamais criaria seres perecíveis, você, como todos nós, é um ser eterno. Você é LUZ, e, ninguém consegue sepultar LUZ”.

