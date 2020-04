Irmão de Bolsonaro tenta burlar regra de combate à Covid-19

247 - O comerciante Renato Bolsonaro, 56, irmão de Jair Bolsonaro, violou as recomendações sanitárias e foi na última segunda-feira (13) em um açougue na cidade de Registro (SP), distante 194 quilômetros da capital paulista, e se recusou a cumprir medidas estipuladas pela prefeitura para prevenir o contágio. Foi barrado na porta e não foi atendido.

Renato Bolsonaro mora em Miracatu (SP), no Vale do Ribeira, mas pretendia fazer compras no açougue Carne, Queijo e Cia, no município vizinho. Mas, de acordo com uma norma do município de Registro, na crise do coronavírus o acesso ao estabelecimento é limitado a dois compradores por vez e só entra quem estiver vestindo máscara de proteção.

Sem ser atendido, ele foi embora reclamando.

