Irmão de criação de Cláudio Castro renuncia a cargo no governo do Rio um mês após ser alvo de operação da PF

Vinícius Sarciá Rocha teria sido aconselhado por advogados a renunciar ao cargo renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Agência de Fomento do Rio (Age-Rio) edit

247 - Pouco mais de um mês após ser alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal (PF), expedido pelo Superior Tribunal de Justiça (TJ), Vinícius Sarciá Rocha, irmão de criação do governador Cláudio Castro (PL), renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Agência de Fomento do Rio (Age-Rio) nesta terça-feira (23).

Segundo o G1, Sarciá foi aconselhado por advogados a deixar o cargo em meio às investigações. De acordo com o Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (24), o vice-presidente da Age-Rio, Tales José do Coutto Boiteux, assumirá interinamente a presidência.

No dia da operação, a PF apreendeu R$ 128 mil e US$ 7,5 mil (totalizando R$ 160 mil) em espécie na residência de Sarciá, sendo parte do dinheiro encontrado em caixas de remédios. Além disso, foram apreendidas anotações e planilhas com nomes, valores e porcentagens. A defesa alega que o dinheiro está devidamente declarado na Receita Federal.

Vinícius Sarciá Rocha e Cláudio Castro foram criados juntos, uma vez que a mãe de Sarciá se casou com o pai do governador. Em 20 de dezembro, Sarciá foi alvo da Operação Sétimo Mandamento, que investiga fraudes em programas assistenciais do estado. A Polícia Federal identificou pagamentos de vantagens ilícitas variáveis entre 5% e 25% dos valores dos contratos na área de assistência social, totalizando mais de R$ 70 milhões.

Além de Sarciá, outras autoridades também foram alvo de buscas, incluindo Astrid de Souza Brasil Nunes, subsecretária de Integração Sociogovernamental e de Projetos Especiais da Secretaria Estadual de Governo, e Allan Borges Nogueira, diretor de Governança Socioambiental da Cedae. O governador Cláudio Castro não foi alvo direto das buscas, mas está sob investigação no contexto da operação.

