Irritado, Cláudio Castro está perto de deixar o PL de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está perto de deixar seu partido, o PL, que também é a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, informa a coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles.

A um secretário, o governador afirmou que cogita migrar para o PP.

O motivo para a provável saída é a irritação com o fato de o PL ter lançado outro candidato, Jair Bittencourt, para concorrer à presidência da Assembleia Legislativa do Rio contra Rodrigo Bacellar, que também é do PL e é apoiado por Castro.

Bacellar já foi secretário de Governo do atual governador carioca e é seu braço direito. Ocorre que, caso seja eleito, o deputado estadual prometeu dar cadeiras importantes na Alerj a aliados e deixou o PL escanteado de cargos majoritários; desta forma, o partido lançou Bittencourt para a disputa.

A eleição para a mesa diretora está marcada para esta quinta-feira (2).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.