Isa Penna acusa Lula de não mobilizar impeachment e é criticada nas redes

247 - A deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP) usou suas redes sociais para questionar o ex-presidente Lula, apontando que o petista não convoca a população às ruas para o impeachment de Jair Bolsonaro.

"Apoiar pedido de impeachment até papagaio gente. Minha pergunta é por que Lula, o maior quadro político do Brasil, não chamou o povo pra ir pra rua. Nem uma vez? Só eu que acho isso estranho? Ok", disse.

Após a postagem, ela foi criticada nas redes por internautas que apontam semelhanças no discurso da deputada e de lideranças da direita contra o ex-presidente, que lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais de 2022.

Veja:

eu não sei se você é desonesta ou apenas mal informada. Vou lhe dar o benefício da dúvida. Lula não "chamou o povo" às ruas nem quando foi-lhe decretada prisão ilegal. — Fernando Horta (@FernandoHortaOf) November 10, 2021

Por um momento achei que fosse uma deputada do PSDB — Omar (@Omardeideais) November 10, 2021

Não sei se você é mal informada ou mau caráter

ops..... to sacando..... é hora de dar tchau.



Boa sorte em seu caminho.



Deveria ter perguntado diretamente pra ele, e nao ter plantado tretinhas no twitter, à esta altura do campeonato.



😐 Nada é por acaso. pic.twitter.com/xXPxGR0ooP — Licinio Souza (@LicinioSouza) November 10, 2021

O Lula já deixou claro VÁRIAS vezes o posicionamento dele em não ir por exemplo em manifestações para não virar palanque político e criticarem mais ainda ele, eu sinceramente não entendo criticar TANTO o Bolsonaro por fazer passeata e depois exigir que o Lula faça o mesmo. — Micarla (@_micarlalins) November 10, 2021

