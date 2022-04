Isa Penna defende cassação de Arthur do Val: "vai lavar minha alma" (vídeo)

A deputada do PC do B criticou o parlamentar conhecido como Mamãe Falei e também lembrou ter sido assediada pelo deputado Fernando Cury edit

247 - A deputada estadual Isa Penna (PCdoB-SP) defendeu nesta terça-feira (12) a cassação do deputado estadual Arthur do Val (União Brasil-SP), conhecido como Mamãe Falei. "A cassação de Arthur do Val não vai me deixar com sensação negativa, pelo contrário, vai lavar minha alma, porque essa Assembleia Legislativa vai abrir precedente: violência contra mulher é passível de cassação", disse a deputada em sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O relato dele foi publicado pelo portal Uol.

"Todos vocês são testemunhas de quanto lutei pela cassação de Fernando Cury. É injusto que não tenha sido cassado, mas a injustiça é comigo, com mulheres, não com Arthur do Val. Portanto, tire meu nome, a violência que passei, das suas justificativas públicas e jurídicas", afirmou.

No dia 21 de dezembro de 2020, câmeras da Alesp registraram quando Fernando Cury coloca as mãos nos seios de Isa Penna. Na época ele fazia parte do Cidadania, que o expulsou do partido. Atualmente ele integra o União Brasil.

O Conselho de Ética da Alesp aprovou a cassação de Arthur do Val. O motivo foi a divulgação, em março, de um áudio de teor sexista. O deputado afirmou que as mulheres ucranianas são "fáceis porque são pobres". O processo será analisado pelo plenário.

Caso Arthur do Val: Cassação vai lavar minha alma, diz Isa Penna



Caso Arthur do Val: Cassação vai lavar minha alma, diz Isa Penna

➡ "A cassação não vai me deixar com sensação negativa, pelo contrário, vai lavar minha alma, porque essa Assembleia vai abrir precedente: violência contra mulher é passível de cassação", disse a parlamentar. pic.twitter.com/jBXx75JnBL

