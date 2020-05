‘Isolamento social é coisa de novela’, diz moradora de favela no Rio

Pretta Grigorio, do Complexo do Lins, relata em texto publicado no Portal Favelas como a população desse território tem lidado com a ameaça do coronavírus. “O fluxo de pessoas nas ruas e vielas é tão intenso quanto em outubro, quando ainda não se falava em Covid-19” edit

247 - “Não está havendo o famoso baile funk ou rodas de samba ou charme, mas o fluxo de pessoas nas ruas e vielas é tão intenso quanto em outubro, quando não se falava em Covid-19 ou qualquer outra ameaça desconhecida. Estão rolando resenhas nas lajes, onde basta chegar com um engradado de bebida, campeonato de futebol com vários times, inclusive de outras favelas próximas, com crianças e idosos envolvidos”.

O relato é de Pretta Grigorio, do Complexo do Lins, no Rio de Janeiro. Em texto publicado no Portal Favelas, ela descreve como a população desse território tem lidado com a ameaça do coronavírus. “Mesmo com vítimas conhecidas, crias da área, a desconfiança na existência do vírus ainda é grande. Convencer que não há atendimento e equipamento médicos suficientes gera a seguinte pergunta: e quando teve pra nós?”, conta ainda.

Leia aqui a íntegra do texto.

