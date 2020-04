Isolamento social no estado de SP está em 50%, aponta governo; ideal é 70%

247 - O Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo (SIMI-SP) aponta que o percentual de isolamento social no estado foi de 50% ontem. O nível ideal, segundo o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em SP, David Uip (foto acima), é de 70%. A informação é do poral UOL.

Se a taxa continuar baixa, alerta o governo, o número de leitos disponível no sistema de saúde não será suficiente para atender à população paulista.

Para estimar a porcentagem de isolamento social, o SIMI-SP analisa dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento das pessoas.

