Isolamento social para conter novo coronavírus em São Paulo é de 51%

Por Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil - O isolamento social no estado de São Paulo, segundo dados divulgados nesta terça-feira (21) pelo governo paulista, foi de 51% nesta segunda-feira (20). A informação é baseada no Sistema de Monitoramento Inteligente (SMI) do estado, que analisa dados de telefonia móvel dos cidadãos.

No último domingo, o índice de isolamento chegou a 59%; no sábado, a 54%; e na sexta-feira, 49%. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o índice ideal para controlar a disseminação do coronavírus no estado é de 70% da população em casa.

O sistema abrange dados de 104 cidades do estado, com mais de 70 mil habitantes. Segundo o governo do estado, a partir do monitoramento é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.

Os dados, atualizados diariamente, pode ser consultados e estão também disponibilizados em gráficos no site.

