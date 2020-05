ITA desenvolve equipamento capaz de identificar coronavírus no ar

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com sede em São José dos Campos (SP), está desenvolvendo um equipamento para identificar a presença do coronavírus no ar. A expectativa é que ele fique pronto dentro de sete semanas edit

247 - O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com sede em São José dos Campos (SP), está desenvolvendo um equipamento para identificar a presença do coronavírus no ar. A expectativa é que ele fique pronto dentro de sete semanas. A Fundação Casimiro Montenegro Filho faz a doação para o desenvolvimento do protótipo a partir de uma destinação do Ministério Público do Trabalho (MPT) de R$ 250 mil obtidos como uma ação trabalhista. "Estamos fazendo em tempo recorde. Essa unidade vai ser entregue em sete semanas", informou o reitor do ITA, Dr. Anderson Ribeiro Correia.

Segundo ele, a medição do equipamento é feita de forma precisa em uma área de 50 metros quadrados. Em uma sala de cinema que tenha 100 metros quadrados, seriam necessários dois equipamentos. Ele explicou que, em ambientes abertos, como um estádio de futebol, o equipamento poderia estar acoplado a um drone e ficaria sobrevoando a área.

Correia afirmou tecnologia foi adaptada de outro equipamento desenvolvido pela instituição. "Já temos um equipamento semelhante que monitora nuvens radiológicas. Ele detecta no ambiente se há alguma radiação. Os nossos técnicos bolaram uma ideia semelhante de fazer algo que detecte os vírus do coronavírus. Ele poderia ser colocado em uma sala de aula, num shopping center", afirmou, de acordo com informações do portal G1.

"Ele fica recebendo as partículas do ar, esse produto é enviado ao hospital A.C. Camargo, em São Paulo, que é nosso parceiro. Rapidamente, ele detecta se tem o coronavírus e a gente tem a visão se aquele ambiente tem ou não a presença do vírus", acrescentou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.