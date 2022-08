Ivan Valente sobre Nunes Marques: "ministro do STF que negocia apoio é caso pra impeachment!"

Apoie o 247

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) cobrou, nesta segunda-feira (1), que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques seja investigado após o magistrado sinalizar possível rompimento com o governo Jair Bolsonaro se o desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) for confirmado em uma das duas vagas disponíveis para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

"ABSURDO! É preciso investigar a negociata entre Bolsonaro e Nunes Marques em indicação a cargos do STJ. Juliana Dal Piva publicou na UOL: "Nunes Marques disse que poderia romper com o governo se Ney Bello fosse indicado". Ministro do STF que negocia apoio é caso pra impeachment!", escreveu o parlamentar no Twitter.

"ABSURDO! É preciso investigar a negociata entre Bolsonaro e Nunes Marques em indicação a cargos do STJ. Juliana Dal Piva publicou na UOL: "Nunes Marques disse que poderia romper com o governo se Ney Bello fosse indicado". Ministro do STF que negocia apoio é caso pra impeachment! August 1, 2022

