Jacarezinho: Human Rights Watch pede investigação da Polícia Civil do Rio

247 - A ONG pelos direitos humanos Human Rights Watch pediu que o Ministério Público do Rio de Janeiro investigue cível e criminalmente o alto escalão da Polícia Civil do estado envolvido na chacina do Jacarezinho, que deixou 28 pessoas mortas no dia 6 de maio.

A organização afirma em relatório que há “evidências graves de violação de direitos humanos”. Ela busca saber ainda se a polícia violou a determinação do STF bloqueando operações policiais em comunidades durante a pandemia.

“Nós analisamos essas denúncias e vimos que as únicas evidências apresentadas eram imagens postadas nas redes sociais que, segundo os promotores, mostram os suspeitos com armas e drogas. A denúncia os descreve como membros do baixo escalão de uma facção criminosa. Não parece que a execução dos mandados justifique tamanha letalidade”, afirma a diretora da HRW, Maria Laura Canineu.

Segundo ela, há indícios de destruição de provas por parte dos policiais.

“A Polícia Civil somente apreendeu 26 armas dos policiais, sendo que 200 participaram da operação, e a declaração inicial dos policiais é muito superficial, tem apenas 5 linhas cada, nem explicam exatamente o que aconteceu, além de eles terem falado em grupo, nem sequer individualmente. A aparente destruição de provas juntamente com essas deficiências iniciais compromete sobremaneira a investigação depois e tornam mais difícil a responsabilização final pelos excessos cometidos durante a operação”, acrescenta. (Com informações da CNN Brasil).

