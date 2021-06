Jacarezinho: MP-RJ anuncia nova investigação sobre denúncias de tortura

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) anunciou a abertura de uma nova investigação para apurar as denúncias de tortura no massacre do Jacarezinho. Alguns presos relataram terem apanhado de policiais e sido obrigados a carregar cadáveres pelos becos da comunidade.

Segundo a Procuradoria, o objetivo da abertura do novo Procedimento Investigatório Criminal (PIC) é garantir mais agilidade à apuração.

"O objetivo (do novo PIC) é garantir maior agilidade à apuração, possibilitando a adoção de linhas de investigação próprias, em razão de diligências a serem adotadas nestes casos diferirem daquelas relativas aos homicídios", informou a nota do MP, conforme reportado no Terra.

Além disso, o MP requereu novamente à Secretaria da Polícia Civil do estado o envio de documentos e informações sobre a operação policial, que deixou 28 mortos. O material, já requerido pela Procuradoria e ainda não enviado, inclui autos de apreensão, termos de cautela das armas utilizadas, planejamento operacional e relatório final de investigação, além de apresentação da justificativa constante da Lei Estadual 8.928/2020, que trata da alteração de locais de crime por policiais.

