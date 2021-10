“Jair Bolsonaro é genocida, sim”, afirma João Doria

Em entrevista ao Jogo do Poder, com o jornalista Ricardo Bruno, o governador de São Paulo, João Doria, diz que Jair Bolsonarocometeu crime de genocídio na condução da pandemia. Na sua opinião, embora o relatório final da CPI não impute ao presidente este tipo de crime, o texto deixa implícito que “Jair Bolsonaro é genocida sim” edit

Durante a entrevista, ele disse ter confiança no crescimento de seu nome junto aos eleitores com a aproximação do pleito. Na sua opinião, a população ainda não está com as atenções voltadas ao debate sucessório. Ele acredita que, no curso do processo, haverá finalmente o reconhecimento público de suas iniciativas a favor da vacina, em movimento de contraste à postura negacionista de Jair Bolsonaro.

Doria se disse favorável ao debate sobre a criação de mecanismos de maior controle sobre as ações do Ministério Público, mas, na sua opinião, isto não poderia ser aprovado neste governo, que poderia utilizar a mudança para escapar de acusações que lhe são imputadas.

O governador de São Paulo reafirmou sua trajetória liberal, lembrou sua história na inciativa privada. Defendeu a política mas fez questão de afirmar que, aos 63 anos, tem apenas 5 anos de militância partidária.

Apresentado pelo jornalista Ricardo Bruno, o Jogo do Poder vai ao ar neste domingo, às 22h30m, pela REDE CNT de Televisão.

