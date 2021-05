Jairinho e Monique viram réus por morte de menino Henry

247 - O vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, e Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida viraram réus pela morte do menino Henry Borel, após decisão da juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal da Capital.

A Justiça também decretou a prisão preventiva do casal. Os dois já cumpriam prisão temporária desde 8 de abril. Na condição de réus, eles têm prazo de dez dias para se manifestar sobre a decisão.

Na quinta-feira, 6, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Jairinho por homicídio triplamente qualificado e tortura contra a criança. A mãe, Monique Medeiros, também foi denunciada nos mesmos termos.

O substituto do vereador no Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Luiz Ramos Filho (PMN) foi sorteado relator do processo de cassação do parlamentar, suspeito de ter matado o menino de seis anos Henry Borel, filho de sua ex-mulher.

