Janaina Paschoal defende discurso de Queiroga contra imunização de adolescentes

“Vamos vacinar adolescentes para proteger terceiros?", disse a deputada Janaina Paschoal (PSL-SP), endossando o discurso do ministro da Saúde Marcelo Queiroga edit

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) defendeu em seu perfil no Twitter que o Brasil não pode instrumentalizar seres humanos. No entanto, ela não se refere ao caso da Prevet Senior, acusada de ocultar mortes de pacientes que participaram —sem conhecimento —de um estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina e azitromicina contra a Covid-19, mas a vacinação de adolescentes contra a covid-19.

Segundo ela, o ministro Marcelo Queiroga se tornou alvo de críticas por “pedir cautela” na campanha de imunização dessa faixa etária.

“Vamos vacinar adolescentes para proteger terceiros? Isso é ético? Entendo que não! Não podemos instrumentalizar seres humanos, em especial os mais vulneráveis”, disse Janaina Paschoal.

Sem nenhum embasamento técnico, a deputada disse que é necessário comparar os riscos da covid com os supostos efeitos adversos provocados pelos imunizantes antes de aplicá-los nos adolescentes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que a vacinação de adolescentes não é prioridade, mas tendo vacinas, reforça que todos devem se vacinar. Para a organização, a vacinação prioritária deve ser a de adultos, idosos e imunossuprimidos, mas uma vez vacinados, os mais jovens também devem receber as doses.

Para a deputada, no entanto, o coronavirus “não representa tanto perigo” a esse grupo. Ela mencionou o caso de uma adolescente do ABC paulista que morreu 8 dias depois de receber a 1ª dose da vacina da Pfizer. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a morte decorreu de uma doença autoimune e não de um efeito adverso provocado pelo imunizante.

