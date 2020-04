Janaina Paschoal diz que Moro revelou crimes de responsabilidade de Bolsonaro: “E agora, de que lado o PT vai ficar?”

“Amados, para que não haja dúvidas sobre o que penso, uma vez que minha voz (tosse) não me permite atender as muitas ligações, escrevo aqui: o Ministro Moro revelou crimes graves e eu acredito em todas as palavras dele. Quero ver, agora, de que lado o PT vai ficar: Do lado de Moro ou de Bolsonaro!", escreveu a deputada Janaina Paschoal (PSL-SP) no Twitter edit

247 - Um das autores do impeachment contra Dilma Rousseff, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), questionou qual será a postura do PT após o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmar que Jair Bolsonaro tentou interfeir na Polícia Federal.

“Amados, para que não haja dúvidas sobre o que penso, uma vez que minha voz (tosse) não me permite atender as muitas ligações, escrevo aqui: o Ministro Moro revelou crimes graves e eu acredito em todas as palavras dele. Quero ver, agora, de que lado o PT vai ficar: Do lado de Moro ou de Bolsonaro! Eu sempre estive e seguirei com Moro. Não por sermos amigos, sequer nos conhecemos pessoalmente, mas por tudo que ele fez pelo nosso país!”, escreveu a parlamentar no Twitter.

Em coletiva de imprensa, Moro afirmou: “O presidente me relatou que queria ter uma indicação pessoal dele para ter informações pessoais. E isso não é função da PF”.

