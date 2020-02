Janaina Paschoal diz que nunca foi bolsonarista e elogia petistas

247 - A deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP) afirmou no Twitter que "nunca" foi bolsonarista.

"Quem me acusa de caronista e, por conseguinte, traidora, ou não tem memória, ou tem problema de cognição. Resgatem meu discurso na Convenção do PSL no RJ. Resgatem minhas entrevistas. Não sou e nunca fui bolsonarista. Sempre vi com reservas pessoas que se permitem adjetivar", escreveu a parlamentar.

Segundo Janaína, "os partidos, por força das quotas, estão desesperados atrás de candidatas. Essa correria só mostra que o trabalho de 'garimpar' talentos não foi feito como deveria. Precisamos de mulheres candidatas, mas precisamos de mulheres que efetivamente ocupem seu espaço".

"Se os bolsonaristas fossem inteligentes, não atacariam quem apoiou e apoia o Presidente deles. Nesse ponto, os petistas, por mais cegos que sejam, dão um baile nesse pessoal. Boa semana, Amados!".

Quem me acusa de caronista e, por conseguinte, traidora, ou não tem memória, ou tem problema de cognição. Resgatem meu discurso na Convenção do PSL no RJ. Resgatem minhas entrevistas. Não sou e nunca fui bolsonarista. Sempre vi com reservas pessoas que se permitem adjetivar — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) February 17, 2020