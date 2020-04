Janaina Paschoal: “gracinhas de Bolsonaro” podem resultar em golpe militar

"Se o Sr não parar com essas postagens, os militares vão para a rua para retirar o Sr, com base no artigo 142 da Constituição Federal. Meu povo sofrendo e o Sr fazendo graça! Pelo amor de Deus, amadureça!", afirmou a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) edit

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) afirmou em sua conta no Twitter que Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) pode sofrer intervenção militar, com base no artigo 142 da Constituição Federal. O post da parlamentar foi uma resposta ao vídeo que o ocupante do Planalto compartilhou com depoimento de uma mulher, que diz estar passando necessidades junto aos filhos por causa do isolamento social em decorrência do coronavírus.

"Se o Sr não parar com essas postagens, os militares vão para a rua para retirar o Sr, com base no artigo 142 da Constituição Federal. Meu povo sofrendo e o Sr fazendo graça! Pelo amor de Deus, amadureça!", escreveu ela.

A deputada afirmou que Bolsonaro deve parar com essas postagens. “Meu povo sofrendo e o Sr. fazendo graça! Pelo amor de Deus, amadureça!”, disse.

“Se o Sr não parar com essas postagens, os militares vão para a rua para retirar o Sr, com base no artigo 142 da Constituição Federal. Meu povo sofrendo e o Sr fazendo graça! Pelo amor de Deus, amadureça!”

Se o Sr não parar com essas postagens, os militares vão para a rua para retirar o Sr, com base no artigo 142 da Constituição Federal. Meu povo sofrendo e o Sr fazendo graça! Pelo amor de Deus, amadureça! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) April 2, 2020

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso