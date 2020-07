Janaina Paschoal não tomou cloroquina, mas pede que MP recomende o uso do remédio em SP

As deputadas estaduais Janaina Paschoal, que não usou cloroquina quando contraiu a Covid-19, e Letícia Aguiar, as duas do PSL, pediram ao MP-SP que recomende aos municípios do estado o uso do medicamento para pacientes diagnosticados com a doença edit

247 - As deputadas estaduais Janaina Paschoal e Letícia Aguiar, as duas do PSL, pediram ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que recomende às 645 cidades do estado um protocolo do ministério da Saúde para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina a pacientes infectados pelo coronavírus.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) contestou o uso do medicamento contra a Covid-19 por falta de comprovação científica. Conselho Nacional de Saúde (CNS) e a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) protestaram contra a aplicação do remédio.

Janaina não usou cloroquina quando contraiu a doença. Em entrevista ao portal Uol, a parlamentar afirmou que não é "uma entusiasta da cloroquina, especificamente".

"Mas sim de medicar no início. No sistema privado, essa é a regra. No público, os médicos ficam receosos, pois o protocolo do Conselho de Secretários da Saúde manda não medicar casos leves e moderados. O que eu defendo é permitir que médicos e pacientes decidam em conjunto".

