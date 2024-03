Jandira: 'declarações de Freire Gomes sobre a trama golpista revelam que o Brasil escapou por pouco de uma ditadura'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) destacou nesta segunda-feira (4) a gravidade das declarações do general Marco Antonio Freire Gomes, que revelou mais detalhes da trama golpista durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

"Poderia ali mesmo ter se rebelado contra a trama macabra, mas não o fez. O resumo é que escapamos por pouco de uma nova ditadura. Soubemos resistir e agora trabalhamos para fortalecer nossa democracia. Para isso, quem traiu a Pátria precisa ser julgado e condenado. Provas há de sobra. Sem anistia!", afirmou a parlamentar. >>> Freire Gomes e Baptista Jr.: como seria o golpe e por que não foi dado. Aviso de Toffoli e de Aras garantiu diplomação de Lula

continua após o anúncio

"Em seu depoimento à Polícia Federal , o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, confirmou: Jair Bolsonaro era o principal articulador do golpe fracassado. Foi por ordem do ex-presidente que os acampamentos golpistas permaneceram por meses na frente dos quartéis, até o estopim do 8 de Janeiro. Freire Gomes também disse que esteve presente a reuniões (no plural!) com Bolsonaro em que a minuta golpista foi discutida".

JAIR ERA O CHEFE DO GOLPE

Em seu depoimento à Polícia Federal , o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, confirmou: Jair Bolsonaro era o principal articulador do golpe fracassado. Foi por ordem do ex-presidente que os acampamentos golpistas permaneceram por meses na… pic.twitter.com/37lVzf6vLZ continua após o anúncio March 3, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: