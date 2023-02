Janja é a nova madrinha da velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense

Apoie o 247

247 - A primeira-dama Janja Silva é a mais nova madrinha da velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense.

A escola de samba carioca informou que Janja convidou a direção da Imperatriz para uma reunião no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, com o objetivo de "estreitar laços com a agremiação e entender os projetos do programa 'Imperatriz Social' voltados à comunidade, em especial ao Complexo do Alemão, conjunto de favelas onde fica localizada a quadra leopoldinense".

"A partir de agora teremos mais proximidade para entender as demandas da instituição e auxiliar no fomento às atividades voltadas ao social e cultural. Retomaremos projetos para essas regiões periféricas, e as escolas de samba são fundamentais nesse processo", disse Janja, segundo a escola de samba.

A presença de Janja no desfile depende da agenda oficial.

