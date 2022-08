Janja, Lúcia França e Maria Lúcia Alckmin participam de caminhada das mulheres com Haddad em São Paulo

Apoie o 247

247 - A socióloga Rosângela da Silva,a Janja, casada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)a juntamente com Maria Lúcia Alckmin, mulher de Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa de Lula, e Lúcia França, mulher do ex-governador e candidato ao Senado Márcio França (PSB), participaram, nesta terça-feira (16), da caminhada das mulheres, que abriu a campanha eleitoral em São Paulo. A caminhada ocorreu da Praça do Patriarca e foi até o teatro municipal, na capital paulista.

“Estamos com um time colossal para São Paulo. É extraordinário o que conseguimos unir em torno dessa caminhada. Agradeço a todas as companheiras e companheiros do PT, da Rede, do PSOL, PV, PCdoB, Agir e PSB (+)”, postou o ex-prefeito e candidato ao governo paulista pelo PT, Fernando Haddad.

“Juntos pela mesma causa, vamos colocar São Paulo no rumo certo”, completou Haddad em outra postagem

Veja o vídeo da caminhada e as postagens de Fernando Haddad sobre o assunto.

Janja, Lúcia França e Maria Lúcia Alckmin na caminhada das mulheres abrindo a campanha de Lula presidente, Haddad Governador e Márcio França senador. A caminhada ocorreu da Praça do patriarca para o teatro municipal, na capital paulista. pic.twitter.com/YckXbMgeYp — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) August 16, 2022

Juntos pela mesma causa, vamos colocar São Paulo no rumo certo. #HaddadGovernador13 — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) August 16, 2022

