Janones: aliados de Bolsonaro podem ter matado alguém em nome de um projeto de poder

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) denunciou, nesta quinta-feira (27), o assassinato de Felipe Silva de Lima, de 28 anos, no falso atentado de Paraisópolis envolvendo o ex-ministro bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) , como possível parte de uma articulação de aliados de Jair Bolsonaro (PL) para ganhar votos no segundo turno das eleições.

"Aparentemente os aliados de Bolsonaro mataram uma pessoa em nome de um projeto de poder! Depois dessa, se o Haddad não virar a gente pode desistir da humanidade!", escreveu Janones.

O repórter-cinematográfico Marcos Andrade, da Jovem Pan, afirma que filmou um agente da Abin e policiais à paisana, da equipe do próprio Tarcísio, disparando tiros em Paraisópolis , no mesmo cenário que resultou na morte do jovem desarmado. Posteriormente ao registro do momento, ele revelou que a campanha de Tarcísio pediu sua cabeça, cobrando a sua demissão da Jovem Pan, e relatou pressões da própria emissora, que teria pedido que ele gravasse um vídeo em apoio ao candidato.

O grupo Tortura Nunca Mais enxerga 'indícios de execução' , dado que não houve sinais de confronto. "A Polícia Civil já teria condições de ter esclarecido. Na verdade, parece que ocorreu uma execução, sem confronto nenhum, de um jovem que, junto com um outro, passava pelo local. Diante da execução [a polícia] teria criado um factóide de intimidação ou atentado ao candidato. Está parecendo ter sido uma grande farsa", afirmou Ariel de Castro Alves, presidente do grupo, em entrevista à Ponte Jornalismo.

