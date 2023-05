Janones diz que governo perdeu a narrativa sobre o PL 2630

Apoie o 247

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) disse nesta terça-feira (2) que o governo federal perdeu a 'guerra da narrativa' em torno do PL 2630, de combate às fakes news.

"Independente do resultado da votação do PL das Fake News ( e eu creio que venceremos), existe uma guerra que já perdemos: a da narrativa! Estamos, desde a semana passada, discutindo se o PL é ou não censura, ou seja, mais uma vez ELES ditaram a pauta, e a gente está correndo atrás! Se soubéssemos pautar as redes, o debate seria sobre a extrema direita ter ou não o direito de continuar plantando fake news, destilar ódio, divulgar dados que contrariam a ciência, propagar o uso de medicamentos sem comprovação científica para tratar a COVID (cloroquina, Ivermectina e outros), e estimular os atentados contra professores e alunos em nossas escolas!", escreveu parlamentar no Twitter.

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a retirada do PL 2630 da pauta de votações da Câmara desta terça-feira (2).

