Janones foi acusado na polícia de perseguir homem com faca

Metrópoles - O deputado e pré-candidato à Presidência André Janones, do Avante, foi acusado em um boletim de ocorrência policial de perseguir um homem com uma faca em 2017 em Ituiutaba (MG), cidade natal do presidenciável. O documento foi registrado na Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) por um casal que disse ter fugido de Janones. Janones negou que o caso tenha acontecido.

O boletim pelo suposto crime de ameaça foi registrado na noite de 31 de agosto de 2017 pelo empresário Rodrigo Rezende, que alegou ser a vítima. Sua mulher, a advogada Pauliana Rezende, constou como testemunha. Segundo depôs aos policiais, Rodrigo estava em um bar em Ituiutaba meia hora antes quando Janones se aproximou com uma faca. Até então advogado, Janones se elegeria deputado federal no ano seguinte.

