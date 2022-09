Janones questiona Carlos Bolsonaro sobre caso Adélio e denuncia "armação"

O deputado do Avante destacou que o vereador do Rio de Janeiro teve um encontro com Adélio Bispo dias antes da suposta facada em Jair Bolsonaro edit

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) voltou a colocar dúvida sobre o que os bolsonaristas chamam de atentado supostamente cometido por Adélio Bispo contra Jair Bolsonaro (PL) na campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora (MG).

"Você se encontrou com Adelio Bispo em um clube de tiro em Santa Catarina dias antes da 'facada', pra vocês combinarem a armação. La você acerta o pagamento com Adélio em dinheiro 'vivo', e ele sai pra cumprir a missão", escreveu o parlamentar no Twitter.

O jornalista do Brasil 247 e da TV 247 Joaquim de Carvalho produziu o documentário "Uma Fakeada no Coração do Brasil" sobre o episódio. O filme está sob censura e foi retirado do Youtube.

O deputado do Avante havia dito que, na campanha de 2018, aliados de Bolsonaro não reagiram ao ato de Adélio e nenhum bolsonarista não deu sequer um "tapinha" no autor da suposta facada.

