Janones responde a Eduardo Bolsonaro, que defendeu empresários pró-golpe e disse "opinião não é crime"

'Posso ter a 'opinião' que deveríamos enfiar ratos no seu ânus, como o Ustra fazia durante as sessões de torturas na ditadura militar?', questionou André Janones edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) criticou o posicionamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que discordou da operação policial contra empresários bolsonaristas favoráveis a um golpe de Estado se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Opinião não é crime", escreveu o filho de Jair Bolsonaro (PL) no Twitter. Janones respondeu. "Só pra eu entender, então segundo sua teoria, eu posso opinar que deveríamos arrancar a cabeça do seu pai miliciano e jogar bola com ela? Também posso ter a 'opinião' que deveríamos enfiar ratos no seu ânus, como o Ustra fazia durante as sessões de torturas na ditadura militar?", escreveu o parlamentar em rede social.

Só pra eu entender, então segundo sua teoria, eu posso opinar que deveríamos arrancar a cabeça do seu pai miliciano e jogar bola com ela? Também posso ter a “opinião” que deveríamos enfiar ratos no seu ânus, como o Ustra fazia durante as sessões de torturas na ditadura militar? https://t.co/JAtfTVVzop CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 23, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.