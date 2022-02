Jean Wyllys reage a processo de Kataguiri: 'não é seu assédio jurídico que vai me impedir de dizer quem é nazista'

Apoie o 247

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) afirmou que não se intimidará com o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), após o parlamentar anunciar processos contra o petista e outras 16 pessoas, além de veículos de imprensa, por terem lhe imputado apologia ao nazismo em consequência de uma entrevista concedida pelo fundador do MBL ao Flow Podcast, no último dia 7.

"Vamos, MBL. Sobrevivi à violência que vocês me infligiram. Estou inteiro. E não é seu assédio jurídico nem lawfare que não me impedir de dizer que quem defende a existência de partido nazista É NAZISTA! Deputado que diz que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo é nazista", escreveu o ex-parlamentar no Twitter.

Na entrevista, Kataguiri afirmou que o nazismo não deveria ter sido criminalizado na Alemanha. Na ocasião, o parlamentar fez o comentário após o então apresentador Monark defender a legalização de um partido nazista.

A PGR abriu apuração contra Monark e Kataguiri por apologia ao nazismo.

O youtuber foi demitido do Flow Podcast.

