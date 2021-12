Jilmar Tatto diz que não haverá comunismo no Brasil com "Lula presidente e o camarada Geraldo Alckmin na vice"

Apoie o 247

247 – O secretário de Comunicação do PT, Jilmar Tatto diz que "com Lula presidente e o camarada Geraldo [Alckmin] de vice acho improvável a chegada do comunismo", aponta a coluna Painel. "Em tom de brincadeira, Tatto faz referência ao Datafolha que mostrou que 44% da população vê grande risco de o Brasil se tornar comunista dependendo do resultado da próxima eleição", informa ainda a coluna.

Ao falar a sério sobre o tema, Tatto disse que "o debate sobre comunismo e anticomunismo é de interesse exclusivo de Jair Bolsonaro e seus apoiadores e não tem influência eleitoral significativa". Segundo ele, o PT se concentrará em temas prioritários, como o combate à fome e a recuperação econômica do Brasil.

