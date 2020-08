Jilmar Tatto elogia Boulos e diz que inimigo é Bolsonaro

O pré-candidato do PT a prefeito de São Paulo Jilmar Tatto disse que respeita as candidaturas de Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Orlando Silva (PCdoB-SP). “Nosso grande adversário é o Bolsonaro”, afirmou edit

247 - O pré-candidato do PT a prefeito de São Paulo, Jilmar Tatto, declarou nesta sexta-feira (14) à jornalista Mônica Bergamo, em sua1'q no jornal Folha de S.Paulo, que respeita as candidaturas de Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Orlando Silva (PCdoB-SP).

“Nosso grande adversário é o Bolsonaro”, afirmou o candidato petista.

Tatto também disse que tem a tarefa de “denunciar o caráter privatista” das gestões de João Doria no governo de SP e de Bruno Covas na prefeitura.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.