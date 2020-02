Jilmar Tatto lidera lista de apoio para prévias do PT em São Paulo

O apoio aos pré-candidatos do PT em São Paulo aumentou após o encontro com o ex-presidente Lula na última terça-feira (28) edit

247 - Desde que os pré-candidatos se reuniaram com o ex-presidente Lula, na última terça-feira (28), a procura para assinar a lista de apoio para que os concorrentes possam disputar as prévias do PT para a Prefeitura de São Paulo aumentou.

Jilmar Tatto é o melhor colocado, com 8,5 mil votos, e é seguido por Carlos Zarattini, com 4,3 mil, Alexandre Padilha com 3,9 mil e Paulo Teixeira, com 3,1 mil.