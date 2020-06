Jilmar Tatto: tenho lado e é o lado da periferia

O candidato à prefeitura de São Paulo pelo PT, Jilmar Tatto, falou à TV 247 que pretende dar atenção especial ao que chamou de “cidade invisível”, a periferia que sofre com a precariedade e com a falta de auxílio do governo. Assista edit

247 - O candidato à prefeitura de São Paulo pelo PT, Jilmar Tatto, conversou com a TV 247 sobre seus planos para a cidade e explicou que pretende dar atenção especial ao que chamou de “cidade invisível”, ou seja, à periferia da capital paulista, que sofre com a falta de auxílio e políticas públicas do governo.

Tatto também ressaltou a importância de ampliar políticas de alimentação para esta camada da população. “Eu tenho muito claro que nós só vamos mudar a cara de São Paulo se todo mundo se unir. A minha vida foi uma vida dedicada ao povo paulistano, dedicada às pessoas. Estou preocupado mais em dialogar com esse povo, que está morrendo, que não tem assistência, que está com dificuldade de ser internado, que está passando fome na periferia. É muito grave o que está acontecendo na periferia, temos que cobrar dos nosso governantes que universalizem a alimentação”.

Ainda que saiba da importância da classe média para a cidade, o candidato diz que seu foco é no povo que mais precisa de ajuda dos governantes. “Dá a impressão de que as pessoas não enxergam isso, existe uma cidade invisível que são milhões de pessoas. É justamente com essas pessoas que eu quero dialogar. A classe média importante, evidente que a gente quer trazer todo mundo, setores progressistas, a classe média progressista tem que vir nesse projeto. Quero uma vida decente para todos na cidade de São Paulo, não só para a Vila Madalena, não só para Pinheiros, não só para a Vila Mariana. Eu faço questão de dizer, eu sou um candidato que tem lado, o candidato do povo, da periferia, candidato do movimento social”.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.