João Coser cresce e chega a 50% em Vitória

Na capital do Espírito Santo, o candidato do PT, que representa o campo democrático contra o bolsonarismo, tem chances reais de vitória

247 – O candidato João Coser, do PT, que representa o campo democrático contra o bolsonarismo em Vitória, no Espírito Santo, cresceu, chegou a 50% e tem chances reais de vitória. Pesquisa Ibope encomendada pela TV Gazeta e divulgada neste sábado (28) aponta os seguintes percentuais de intenção de votos válidos para o segundo turno das Eleições 2020 para a Prefeitura de Vitória: Delegado Pazolini (Republicanos) com 50% e João Coser (PT) com 50%. Em relação aos votos válidos do levantamento anterior do Ibope, de 23 de novembro, o delegado Pazolini (Republicanos) foi de 53% para 50%, enquanto João Coser (PT) foi de 47% para 50%.

